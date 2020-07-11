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Spor

Futbol: Süper Lig

Göztepe: 1 - Gençlerbirliği: 3

Yeniakit Publisher
2020-07-11 23:04:58 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli (Dk. 69 Gassama), Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Yalçın Kayan (Dk. 46 Napoleoni), Soner Aydoğdu, Poko (Dk. 83 Borges), Tripic (Dk. 83 Kerem Atakan Kesgin), Castro (Dk. 58 Mossoro), Wilczek

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç (Dk. 87 Ahmet Oğuz), Ramos, Toure, Polomat, Sio (Dk. 64 Seuntjens), Berat Özdemir, Soner Dikmen, Candeias (Dk. 87 Rahmetullah Berişbek), Sefa Yılmaz (Dk. 16 Sessegnon), Stancu (Dk. 88 İlker Karakaş)

Goller: Dk. 33 Sio, Dk. 45+3 Stancu, Dk. 75 Sessegnon (Penaltıdan) (Gençlerbirliği), Dk. 90 Alpaslan Öztürk (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 36 Soner Aydoğdu, Dk. 75 Alpaslan Öztürk (Göztepe), Dk. 78 Seuntjens (Gençlerbirliği)


İZMİR (AA) - Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 61. dakikasında sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Napoleoni'nin şutunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.

73. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahası içinde Alpaslan Öztürk'le Stancu'nun mücadelesinde Stancu'nun yerde kalmasına hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. 75. dakikada atışı kullanan Sessegnon topu ağlara gönderdi: 0-3.

90. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Alpaslan Öztürk'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3.

Müsabaka Göztepe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.



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