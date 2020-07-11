Futbol: Süper Lig
Göztepe: 0 - Gençlerbirliği: 2 (İlk yarı)
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Poko, Tripic, Castro, Wilczek
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Ramos, Toure, Polomat, Sio, Berat Özdemir, Soner Dikmen, Candeias, Sefa Yılmaz (Dk. 16 Sessegnon), Stancu
Goller: Dk. 33 Sio, Dk. 45+3 Stancu (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Dk. 36 Soner Aydoğdu (Göztepe)
İZMİR (AA) - Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe-Gençlerbirliği maçının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde bitirdi.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Yalçın Kayan'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanındaki Wilczek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.
28. dakikada sağ kanattan Murat Paluli'nin yaptığı ortada kale çizgisi yakınında Wilczek'in vuruşunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi.
33. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Stancu'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Sio'nun şutunda, kaleci Göktuğ'un elinden kaçan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
41. dakikada sağ kanattan Castro'nun yaptığı ortada arka tarafta Yalçın'ın kafayla kaleye göndermek istediği topu kaleci Ertaç kurtardı.
45+3. dakikada sağ kanattan Candeias'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Stancu'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-2.
Müsabakanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.