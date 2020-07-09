  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Futbol: Süper Lig

Beşiktaş: 3 - Kasımpaşa: 2

Yeniakit Publisher
2020-07-09 23:00:11 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül (Dk. 37 Boateng), Roco, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Lens, Hutchinson (Dk. 80 Necip Uysal), Diaby, Boyd, Burak Yılmaz (Dk.11 Güven Yalçın)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan (Dk. 90+2 Anıl Koç), Meriah, Fernandes, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka (Dk. 67 Ndongala), Quaresma (Dk. 67 Tarkan Serbest), Hajradinovic (Dk. 78 Sadiku), Thiam, Koita (Dk. 46 Yusuf Erdoğan)

Goller: Dk. 6 Boyd, Dk. 49 Boateng, Dk. 90 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 21 ve 29 Koita (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 33 Gökhan Gönül, Dk. 63 Hutchinson, Dk. 81 Necip Uysal (Beşiktaş), Dk. 40 Koita (Kasımpaşa)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.

49. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği sağladı. Lens'in sağdan ortasında yerden gelen topa altıpas gerisinde bekletmeden vuran Boateng, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2

62. dakikada Elneny'nin ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

90. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha öne geçti. Kasımpaşa'nın kontra atak yaparken kaptırdığı topla iyi çıkan Beşiktaş'ta meşin yuvarlağı rakip yarı alanın ortalarında, sağ kanatta Ruiz aldı. Bu oyuncunun bekletmeden ortasında savunma arkasına sarkan Güven Yalçın uçarak yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 3-2

Müsabakayı Beşiktaş 3-2 kazandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı