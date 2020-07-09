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Spor

Futbol: Süper Lig

Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-07-09 21:53:07 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül (Dk. 37 Boateng), Roco, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Lens, Hutchinson, Diaby, Boyd, Burak Yılmaz (Dk. 11 Güven Yalçın)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan, Meriah, Fernandes, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

Goller: Dk. 6 Boyd (Beşiktaş), Dk. 21 ve 29 Koita (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 33 Gökhan Gönül (Beşiktaş), Dk. 40 Koita (Kasımpaşa)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 31. haftasında yapılan Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ilk yarısını lacivert-beyazlı ekip 2-1 önde tamamladı.

6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Caner Erkin'in yerden ortasında altıpas içinde arka direkteki Boyd, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

17. dakikada Thiam'ın pasıyla savunma arkasına sarkarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın karşı karşıya vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu zamanında çıkarak topu önledi.

21. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Tirpan'ın ceza sahasına uzun pasında Thiam'ın kafayla indirdiği topu, altıpas gerisindeki Koita ağlarla buluşturdu: 1-1

28. dakikada Quaresma'nın soldan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra şutunu çekti. Kaleci Ersin'i geçen topu savunmadaki Ruiz uzaklaştırdı.

29. dakikada lacivert-beyazlılar öne geçti. Beşiktaş yarı alanının ortasında aldığı topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın vuruşunda yakın direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

41. dakikada Boyd'un soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sol çaprazdaki Hutchinson'ın önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun gelişine çok sert vurduğu meşin yuvarlağı yakın direk dibindeki kaleci Ramazan Köse güçlükle uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamladı.

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