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Spor

Futbol: Süper Lig

Atakaş Hatayspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-12-09 20:47:14 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok

Atakaş Hatayspor: Münir, Popov, Yusuf Abidoğlu, Santos, Burak Can Çamoğlu, Akintola, Sackey, Aabid, Selim Ilgaz, Traore, Diouf

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Hasan Hatipoğlu, Mina, Kaan Kanak, Novikovas, Osman Çelik, İbrahim Akdağ, Obertan, Gomes, Muhammed

Gol: Dk. 42 Diouf (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Traore, Dk. 43 Akintola (Atakaş Hatayspor)


HATAY (AA) - Süper Lig'de 5. haftadan ertelenen Atakaş Hatayspor -Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

15. dakikada sol kanattan Burak Can Çamoğlu'nun yaptığı ortaya uzak köşede kafayı vuran Diouf'un şutunda, top kaleci Farnolle'de kaldı.

18. dakikada Gomes'in ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan çektiği şutta, top auta gitti.

23. dakikada Novikovas'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinde topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç'ın gelişine vurduğu top, auta çıktı.

30. dakikada Aabid'in ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşına alarak çektiği şutta top auta gitti.

42. dakikada Aabid'in ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Farnolle'e çarparak seken topa iyi vuran Diouf'un şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


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