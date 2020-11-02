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Spor

Futbol: Süper Lig

Atakaş Hatayspor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-11-02 21:00:31 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Cemil Tunç

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Rayane, Ribeiro, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Akintole, Diouf

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode

Goller: Dk. 6 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 8 Akintole (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 34 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)


HATAY (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

6. dakikada Sivasspor öne geçti. Uğur'un sol kanattan yaptığı ortada altıpas içinde Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

8. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Selim Ilgaz'ın sağ kanattan yerden yaptığı ortada kale önünde topun gelişine vuran Akintola, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-1

29. dakikada Gökhan Karadeniz'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Samassa, gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

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