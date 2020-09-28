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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Yukatel Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-09-28 21:00:17 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Antalya

Hakemler: Halis Özkahya, Özgür Ertem, Hüsnü Emre Çelimli

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Nuri Şahin, Mukairu, Jahovic

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa Yumlu, Bergdich, Oğuz Yılmaz, Fabiano, Murawski, Recep Niyaz, Aissati, Sagal, Rodallega


ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Denizlispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

8. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde uygun pozisyonda iyi yükselen Fredy'nin kafa vuruşunda, kaleci Pantilimon güçlükle topu kornere çeldi.

29. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

35. dakikada Eren'in ortasında penaltı noktasında topla buluşan Bünyamin, meşin yuvarlağı kale önündeki Amilton'a bıraktı. Amilton'un sert şutunda, kaleci Pantilimon güçlükle topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz tamamlandı.

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