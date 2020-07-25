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Spor

Futbol: Süper Lig

Yukatel Denizlispor: 0 - MKE Ankaragücü: 1

Yeniakit Publisher
2020-07-25 23:18:07 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Zeki Yavru (Dk. 80 Lopes), Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep Niyaz (Dk. 65 Olcay Şahan), Aissati, Sacko, Rodallega (Dk. 75 Estupinan)

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kulusic, Cebrail Karayel, Stanojevic, Fatih Tultak (D. 75 Rivas), Michalak (Dk. 62 Mahmut Akan), Lobjanidze (Dk. 86 Sıtkı Ferdi İmdat), Lukasik, Scarione (Dk. 85 İlhan Parlak), Sedat Ağçay (Dk. 46 Ender Aygören), Orgill

Gol: Dk. 90+3 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 71 Ender Aygören (MKE Ankaragücü), Dk. 84 Aissati, Dk. 90+2 Hüseyin Altıntaş (Yukatel Denizlispor)


DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 34. ve son haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

47. dakikada Sacko'nun ceza sahasında vurduğu şutta meşin yuvarlak kaleci Korcan Çelikay'dan döndü. Topu sahip olan Rodallega'nın vuruşunda kaleci Çelikay'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

58. dakikada Orgill'in ceza sahasının hemen dışından uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

71. dakikada Zeki Yavrunun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

75. dakikada Ender Aygören'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda top dışarı gitti.

90. dakikada Lopes'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

90+3. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Rivas'ın pasında ceza sahasında topla buluşan İlhan Parlak'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

Ligden düşmesi daha önce kesinleşen MKE Ankaragücü, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

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