  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Futbol: Süper Lig

Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-07-12 22:00:24 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Antalya

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Metin, Bahtiyar Birinci

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Veysel Sarı, Kudriashov, Nazım Sangare, Ufuk Akyol, Yekta Kurtuluş, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik, Amilton, Jahovic

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan (Dk. 21 Siopis), Efecan Karacan, Fernandes, Bakasetas, Cisse

Goller: Dk. 21 Jahovic (Frapot TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 38 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)


ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde Jahovic'in dokunduğu topu, kaleci Marafona güçlükle uzaklaştırdı.

11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

21. dakikada kazanılan korner vuruşunda Doğukan Sinik'in ortasında ön direkte topa yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Marafona'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0

28. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cisse'nin vuruşunda top, kale direğinin yanından auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Olay yerinde hayatlarını kaybettiler! ABD’de ihbara giden polislere silahlı saldırı
Dünya

Olay yerinde hayatlarını kaybettiler! ABD’de ihbara giden polislere silahlı saldırı

ABD'de ihbar üzerine gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan iki polis memurunun olay yerine hayatını kaybettiği bildirildi.
Kızının görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı... İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan tüy diken açıklama
Siyaset

Kızının görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı... İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan tüy diken açıklama

İYİ Partili milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, emniyet şeridinden hızla giderek arkadaşlarının yanına yetişmeye çalışmış ve ..
Ayasofya Camii'nde Cuma namazını Erdoğan mı kıldıracak? Erdoğan, Bediüzzaman'ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu'na bizzat açıkladı!
Gündem

Ayasofya Camii'nde Cuma namazını Erdoğan mı kıldıracak? Erdoğan, Bediüzzaman'ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu'na bizzat açıkladı!

Bayramoğlu'nun 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz.' şeklindeki isteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülerek, 'Yok, o kadar da değil.' yan..
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı