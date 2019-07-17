Futbol: Spor Toto Süper Lig





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstürü çekilirken, "Dört büyükler" arasında oynanacak maçların haftaları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da yer alan idari merkezindeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonrası, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un aralarında oynayacağı müsabakaların haftaları netleşti.

Sezonun ilk büyük karşılaşması, ligin 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ülker Stadı'nda yapılacak. Bu müsabakanın rövanşı, 20. haftada Trabzon'da oynanacak.

Ligin 6. haftasında iki önemli maç yapılacak. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği sezonun ikinci büyük müsabakası Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Aynı haftada Trabzonspor ile Beşiktaş ise Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmaların rövanşları ise 23. haftada yapılacak.

Ligin 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 26. haftada oynanacak.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında sezonun ilk yarısındaki maç, 13. haftada Medical Park Stadı'nda oynanacak. İki takım sezonun ikinci yarısında 30. haftada İstanbul'da karşılaşacak.

Ligin ilk yarısındaki son büyük maç ise 16. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanacak. Bu maçın rövanşı da 33. haftada Vodafone Park'ta yapılacak.