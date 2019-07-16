Futbol Şöleni Sona Erdi

15 Temmuz 2016’da hain terör örgütü FETÖ tarafından yapılan darbe girişiminde şehit düşen şehitleri anmak için düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Bayramı Futbol Turnuvası sona erdi.

Sümer Spor Tesislerinde gerçekleştirilen futbol şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Cuma günü başlayan turnuva da Gençlik Spor Futbol Takımı, İncesu Erdemspor, Erkiletspor ve Bayraktar Spor Kulüpleri mücadele etti.

Turnuva pazar günü yapılan Erkiletspor ile İncesu Erdemspor arasında yapılan final müsabakasıyla son buldu.

Kıran kırana geçen final mücadelesinde şampiyonluğu Erkiletspor kazanırken, ikinci İncesu Erdemspor oldu.

İlk defa özel bir turnuvada mücadele eden ve tamamı lisansız yaz okuluna gelen sporcuların oluşturduğu Gençlik ve Spor Futbol Okulu takımı ise üçüncü olarak takdir topladı.

Final müsabakalarının ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.