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Spor Futbol severlere müjde! Avrupa’nın 3 büyük ligi bir arada sadece Tivibu’da!
Spor

Futbol severlere müjde! Avrupa’nın 3 büyük ligi bir arada sadece Tivibu’da!

Yeniakit Publisher
2024-08-14 11:29:00 -
Futbol severlere müjde! Avrupa’nın 3 büyük ligi bir arada sadece Tivibu’da!

Futbolda yeni sezon Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu ile başlıyor. Avrupa’nın en çok seyredilen liglerinden La Liga, Serie A ve Bundesliga bir arada sadece Tivibu ile ekrana taşınıyor. Sporseverler Online Başvuruya Özel 1 Ay Bedava Kampanyası dahilinde 15 ay fiyat garantisi ile Tivibu Spor Paketine tivibu.com.tr üzerinden ulaşabiliyor.

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu; dizi, film, belgesel gibi yapımların yanı sıra birbirinden çok sevilen spor içeriklerini ekrana taşıyor. Futbolseverlerin odak noktasında yer alan İspanya ligi La Liga, İtalya ligi Serie A ve Almanya ligi Bundesliga Tivibu’da seyircilerle buluşuyor. Tivibu’ya yeni geçecek olan futbolseverler için yeni sezon öncesi Online Başvuruya Özel 1 Ay Bedava Kampanyası dahilinde Tivibu Spor Paketini duyuran Tivibu, 99 TL’den başlayan fiyatlarla birçok futbol ve spor içeriğini sporseverlere sunuyor.

15 ay fiyat garantisi ile yeni sezon Tivibu’da izleniyor

İspanya, İtalya, Almanya’nın futbol ligleri başta olmak üzere birbirinden popüler spor içerikleri Tivibu ile kesintisiz izleniyor. Online Başvuruya Özel 1 Ay Bedava Kampanyası ile Tivibu’da 15 ay kalma sözü veren futbolseverler, Tivibu Spor Paketine 99 TL’den başlayan fiyatlarla ulaşıyor. 15 ay taahhüt veren kullanıcılar ilk ay ücretsiz, ikinci ve üçüncü aylar 99 TL, sonraki 12 ay ise 139 TL fiyat garantisi ile sezon boyunca futbol heyecanını yaşıyor. 

Tivibu ile Serie A, La Liga, Bundesliga’nın yanı sıra NBA, Basketbol Şampiyonlar Ligi, EuroLeague, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kral Kupası gibi pek çok spor organizasyonu ekrana taşınıyor. Tivibu’da yer alan S Sport, Eurosport gibi spor kanallarıyla sporun her alanında birçok yarış ve müsabaka takip edilebiliyor. 

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