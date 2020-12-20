Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
1. Grup'ta Diyarbekirspor, ve 2. Grup'ta Fethiyespor liderliğini sürdürdü - 3. Grup'ta İçel İdmanyurdu ve 4. Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor, liderliğe yükseldi
İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig'de 14. hafta, ertelenen 1 maç dışında tamamlandı.
3. Lig'de 14. Hafta, 1. Grup'ta 2 Ocak 2021'e ertelenen Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor-Ofspor mücadelesi dışında sona erdi.
1. Grup'ta deplasmanda Belediye Derincespor ile 0-0 berabere kalan Diyarbekirspor, puanını 33'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
2. Grup'ta Fethiyespor, sahasında Halide Edip Adıvarspor'u 4-0 yenerek puanını 26'ya yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.
3. Grup'ta İçel İdmanyurdu, sahasında Batman Petrolspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti ve aynı puana sahip Somaspor ve Karşıyaka'nın önünde averajla liderlik koltuğuna oturdu.
4. Grup'ta ise 68 Aksaray Belediyespor, deplasmanda Düzcespor'u 2-1 mağlup ederek puanını 27'e çıkardı ve liderliğe yükseldi.
Ligde 14. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.DİYARBEKİRSPOR
|14
|10
|3
|1
|19
|7
|12
|33
|2.BUCASPOR 1928
|14
|10
|2
|2
|29
|10
|19
|32
|3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|14
|7
|2
|5
|21
|11
|10
|23
|4.OFSPOR
|13
|6
|4
|3
|21
|16
|5
|22
|5.BELEDİYE DERİNCE SPOR
|14
|5
|6
|3
|17
|11
|6
|21
|6.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
|14
|6
|3
|5
|20
|19
|1
|21
|7.FATSA BELEDİYESPOR
|14
|6
|3
|5
|14
|15
|-1
|21
|8.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR
|12
|5
|3
|4
|12
|11
|1
|18
|9.1877 ALEMDAĞ SPOR
|14
|5
|3
|6
|20
|25
|-5
|18
|10.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ
|13
|5
|1
|7
|12
|17
|-5
|16
|11.ARTVİN HOPASPOR
|14
|5
|1
|8
|20
|31
|-11
|16
|12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|14
|4
|3
|7
|13
|15
|-2
|15
|13.KIZILCABÖLÜKSPOR
|14
|3
|5
|6
|16
|21
|-5
|14
|14.PAYASSPOR
|14
|3
|4
|7
|16
|20
|-4
|13
|15.ANTALYA KEMERSPOR
|14
|2
|5
|7
|14
|24
|-10
|11
|16.MANİSASPOR
|14
|1
|6
|7
|10
|21
|-11
|9
2. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FETHİYESPOR
|13
|8
|2
|3
|26
|9
|17
|26
|2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|12
|7
|1
|4
|24
|9
|15
|22
|3.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|13
|6
|4
|3
|18
|12
|6
|22
|4.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|13
|5
|5
|3
|21
|14
|7
|20
|5.YOMRASPOR
|13
|5
|5
|3
|17
|13
|4
|20
|6.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|13
|5
|5
|3
|12
|13
|-1
|20
|7.CEYHANSPOR
|13
|5
|4
|4
|20
|26
|-6
|19
|8.İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ
|14
|5
|3
|6
|15
|22
|-7
|18
|9.KAHTA 02 SPOR
|13
|4
|5
|4
|18
|14
|4
|17
|10.MARDİN FOSFATSPOR
|13
|4
|5
|4
|17
|14
|3
|17
|11.TEKİRDAĞSPOR
|14
|4
|5
|5
|17
|15
|2
|17
|12.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI
|13
|4
|4
|5
|14
|17
|-3
|16
|13.AĞRI 1970 SPOR
|13
|5
|1
|7
|8
|17
|-9
|16
|14.KARAMAN BELEDİYESPOR
|13
|3
|4
|6
|18
|20
|-2
|13
|15.HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|13
|2
|7
|4
|13
|19
|-6
|13
|16.TOKATSPOR
|13
|3
|3
|7
|10
|26
|-16
|12
|17.YOZGATSPOR 1959 FK
|13
|2
|5
|6
|8
|16
|-8
|11
3. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ
|14
|8
|4
|2
|21
|6
|15
|28
|2.SOMASPOR
|13
|8
|4
|1
|24
|10
|14
|28
|3.KARŞIYAKA
|13
|8
|4
|1
|20
|8
|12
|28
|4.ÇATALCASPOR
|13
|8
|3
|2
|21
|13
|8
|27
|5.ESENLER EROKSPOR
|13
|7
|3
|3
|24
|11
|13
|24
|6.ÇARŞAMBASPOR
|13
|6
|5
|2
|16
|7
|9
|23
|7.ISPARTA 32 SPOR
|13
|6
|4
|3
|23
|13
|10
|22
|8.ŞİLE YILDIZSPOR
|14
|5
|5
|4
|18
|18
|0
|20
|9.ALTINDAĞSPOR
|13
|5
|3
|5
|11
|13
|-2
|18
|10.BATMAN PETROLSPOR
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|16
|11.ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ
|13
|3
|5
|5
|10
|13
|-3
|14
|12.GÖLCÜKSPOR
|13
|3
|3
|7
|6
|12
|-6
|12
|13.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ
|13
|4
|2
|7
|11
|14
|-3
|11
|14.ERBAASPOR
|13
|3
|1
|9
|8
|18
|-10
|10
|15.YALOVASPOR
|14
|2
|3
|9
|13
|26
|-13
|9
|16.ARHAVİ SPOR
|13
|2
|2
|9
|9
|22
|-13
|8
|17.CİZRESPOR
|13
|1
|3
|9
|7
|34
|-27
|6
Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silindi.
4. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|13
|8
|3
|2
|18
|8
|10
|27
|2.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|14
|8
|1
|5
|16
|12
|4
|25
|3.BURSA YILDIRIMSPOR
|12
|7
|2
|3
|18
|7
|11
|23
|4.ADIYAMAN 1954 SPOR
|12
|5
|6
|1
|15
|10
|5
|21
|5.52 ORDUSPOR FK
|13
|4
|7
|2
|19
|11
|8
|19
|6.DÜZCE SPOR
|12
|5
|4
|3
|18
|15
|3
|19
|7.BAYRAMPAŞA
|12
|5
|3
|4
|25
|16
|9
|18
|8.ALANYA KESTELSPOR
|13
|5
|3
|5
|20
|18
|2
|18
|9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|13
|4
|5
|4
|11
|18
|-7
|17
|10.BERGAMA BELEDİYESPOR
|10
|4
|4
|2
|13
|13
|0
|16
|11.MODAFEN
|13
|4
|2
|7
|11
|14
|-3
|14
|12.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU
|10
|3
|3
|4
|16
|20
|-4
|12
|13.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|11
|3
|3
|5
|12
|18
|-6
|12
|14.SİLİVRİSPOR
|12
|2
|5
|5
|10
|19
|-9
|11
|15.MUĞLASPOR
|11
|1
|5
|5
|7
|12
|-5
|8
|16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|-12
|8
|17.KOZANSPOR FK
|10
|1
|4
|5
|5
|11
|-6
|7