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Spor Futbol: Misli.com 3. Lig
Spor

Futbol: Misli.com 3. Lig

Ligde 14. hafta müsabakaları oynandı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 15:37:57 -
Futbol: Misli.com 3. Lig

İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig'de 14. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.

Lige birinci, ikinci ve üçüncü grupta oynanan müsabakalarla devam edildi.

Yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:


1. Grup:

Belediye Derincespor-Diyarbekirspor: 0-0

Manisaspor-Antalya Kemerspor: 1-1

Bucaspor 1928-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 3-1

1877 Alemdağspor-Fatsa Belediyespor: 3-2

Artvin Hopaspor-Çankaya FK: 1-3

Nevşehir Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-1

Kızılcabölükspor-Payasspor: 0-0

Not: Arnavutköy Belediyespor-Ofspor karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.


2. Grup:

Tekirdağspor-Nazilli Belediyespor: 0-1

Karaman Belediyespor-Çengelköy Futbol Yatırımları: 3-3

Büyükçekmece Tepecikspor-Ağrı 1970: 5-0

Yomraspor-Tokatspor: 1-0

Fethiyespor-Halide Edip Adıvarspor: 4-0

Ceyhanspor-Belediye Kütahyaspor: 0-0

Kahta 02-İskenderun FK: 2-2

Yozgatspor 1959-Darıca Gençlerbirliği: 0-0


3. Grup:

Şile Yıldızspor-Karşıyaka: 0-2

Altındağspor-Somaspor: 1-4

Osmaniyespor-Çarşambaspor: 0-0

Erbaaspor-Arhavispor: 1-3

Isparta 32-Çatalcaspor: 2-0

Esenler Erokspor-Cizrespor: 7-0

Gölcükspor-Yalovaspor: 1-0

İçel İdmanyurdu-Batman Petrolspor: 3-0

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