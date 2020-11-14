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Spor Futbol: Misli.com 3. Lig
Spor

Futbol: Misli.com 3. Lig

4. Grup'ta 9. hafta müsabakaları oynandı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 22:00:50 -
Futbol: Misli.com 3. Lig

İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 9. hafta müsabakaları, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.

Sahasında Siirt İl Özel İdaresi ile golsüz berabere kalan 68 Aksaray Belediyespor, 2 maçı eksik olmasına rağmen 15 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.

Öte yandan, Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Kozanspor FK müsabakası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1954 Kelkit Belediyespor-Bayrampaşa: 2-1

Bergama Belediyespor-Silivrispor: 1-1

Modafen-Adıyaman 1954: 1-0

Düzcespor-Alanya Kestelspor: 1-0

Sultanbeyli Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

52 Orduspor FK-Bursa Yıldırımspor: 1-1

68 Aksaray Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-0


- Puan durumu


Grupta 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



 O G B M A Y Av. Puan
1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR743082615
2.1954 KELKİT BELEDİYESPOR9504118315
3.52 ORDUSPOR FK9351158714
4.ADIYAMAN 1954742195414
5.BAYRAMPAŞA74121881013
6.BURSA YILDIRIMSPOR8413116513
7.MODAFEN741295413
8.DÜZCESPOR7331108212
9.ALANYA KESTELSPOR83231313011
10.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ8242711-410
11.BERGAMA BELEDİYESPOR62318719
12.SİLİVRİSPOR9144716-97
13.MUĞLASPOR8134610-46
14.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR6132411-76
15.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR7124714-75
16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR9126512-75
17.KOZANSPOR FK611459-44



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