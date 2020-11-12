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Spor Futbol: Misli.com 3. Lig
Spor

Futbol: Misli.com 3. Lig

Ligde 8. hafta yapılan maçlarla tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 16:23:25 -
Futbol: Misli.com 3. Lig

İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 3. Lig'in 8. haftası oynanan 21 maçla tamamlandı.

Ligde 3 grupta yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:


- 1. Grup


Bucaspor 1928-Artvin Hopaspor: 3-1

Kemerspor 2003-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 0-2

Ofspor-Fatsa Belediyespor: 3-1

Diyarbekirspor-Çankaya FK: 1-0

Payasspor-1877 Alemdağspor: 3-0

Belediye Derincespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1

Arnavutköy Belediyespor-Kızılcabölükspor: 1-0

Manisaspor-Nevşehir Belediyespor: 0-0


- 2. Grup


Yozgatspor 1959-Belediye Kütahyaspor: 0-1

Tekirdağspor-İskenderun FK: 0-1

Karaman Belediyespor-Mardin Fosfatspor: 2-2

Büyükçekmece Tepecikspor-Kahta 02: 4-2

Yomraspor-Ceyhanspor: 2-4

Çengelköy-Ağrı 1970: 1-0


- 3. Grup


Şile Yıldızspor-Yalovaspor: 2-1

Altındağspor-Elazığ Karakoçan FK: 1-0

Osmaniyespor-Gölcükspor: 2-0

Erbaaspor-Esenler Erokspor: 0-2

Somaspor-Çarşambaspor: 3-0

Batman Petrolspor-Çatalcaspor: 0-2

İçel İdmanyurdu-Cizrespor: 0-0

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