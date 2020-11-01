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Spor Futbol: Misli.com 3. Lig
Spor

Futbol: Misli.com 3. Lig

Ligde 7. hafta 3 grupta oynanan maçlarla devam etti

Yeniakit Publisher
2020-11-01 15:11:56 -
Futbol: Misli.com 3. Lig

İSTANBUL (AA) - Futbol Misli.com 3. Lig'e 1, 2 ve 3. Grup'ta yapılan 7. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

Ligin 7. haftasında 3 gruptaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


- 1. Grup

1877 Alemdağspor-Bucaspor 1928: 1-1

Artvin Hopaspor-Manisaspor: 1-0

Nevşehir Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: 1-0

Kızılcabölükspor-Belediye Derincespor: 1-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-1

Fatsa Belediyespor-Kemerspor 2003: 0-0

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Payasspor: 2-2


- 2. Grup


Ceyhanspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0

Kahta 02-Karaman Belediyespor: 1-0

Mardin Fosfatspor-Tekirdağspor: 1-0

İskenderun FK-Yozgatspor 1959: 4-1

Belediye Kütahyaspor-Darıca Gençlerbirliği: 3-0

Hadile Edip Adıvarspor-Nazilli Belediyespor: 1-2

Tokatspor-Çengelköy: 2-1


- 3. Grup


Gölcükspor-Altındağspor: 1-0

Elazığ Karakoçan FK-Şile Yıldızspor: 2-4

Yalovaspor-İçel İdmanyurdu: 0-3

Cizrespor-Batman Petrolspor: 0-0

Çatalcaspor-Karşıyaka: 1-1

Arhavispor-Somaspor: 0-2


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