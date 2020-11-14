Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
Ligde 10. hafta, ertelenen 4 müsabaka dışında tamamlandı - Beyaz Grup'ta Manisa FK, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü
İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de 10. hafta, ertelenen 4 maç dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Manisa FK, sahasında Kahramanmaraşspor'u 3-1 yenerek puanını 28'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, deplasmanda Serik Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek puanını 25'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.
Ligde bu hafta Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler, Afjet Afyonspor-Ankara Demirspor, Bayburt Özel İdare-Tarsus İdmanyurdu ve Mamak FK-Pazarspor müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Misli.com 2. Lig'de 10. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
- Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.MANİSA FK
|10
|9
|1
|0
|33
|8
|25
|28
|2.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|9
|6
|2
|1
|15
|6
|9
|20
|3.HEKİMOĞLU TRABZON
|9
|5
|3
|1
|18
|5
|13
|18
|4.SANCAKTEPE FK
|8
|5
|2
|1
|17
|4
|13
|17
|5.UŞAKSPOR
|9
|5
|2
|2
|17
|11
|6
|17
|6.SARIYER
|8
|4
|4
|0
|9
|2
|7
|16
|7.KOCAELİSPOR
|8
|4
|2
|2
|8
|8
|0
|14
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|8
|13
|9.AFJET AFYONSPOR
|8
|3
|3
|2
|9
|10
|-1
|12
|10.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|9
|4
|0
|5
|10
|16
|-6
|12
|11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|9
|2
|3
|4
|5
|9
|-4
|9
|12.ÇORUM FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|-2
|7
|13.KAHRAMANMARAŞSPOR
|7
|1
|4
|2
|8
|10
|-2
|7
|14.İNEGÖLSPOR
|9
|1
|4
|4
|8
|14
|-6
|7
|15.ERGENE VELİMEŞESPOR
|10
|1
|3
|6
|9
|16
|-7
|6
|16.HACETTEPE
|10
|1
|3
|6
|7
|15
|-8
|6
|17.NİĞDE ANADOLU FK
|9
|1
|3
|5
|5
|17
|-12
|6
|18.GÜMÜŞHANESPOR
|9
|1
|2
|6
|10
|20
|-10
|2
|19.ŞANLIURFASPOR
|9
|1
|1
|7
|5
|28
|-23
|1
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.EYÜPSPOR
|10
|8
|1
|1
|21
|8
|13
|25
|2.TURGUTLUSPOR
|10
|7
|0
|3
|11
|11
|0
|21
|3.VANSPOR FK
|10
|5
|3
|2
|13
|8
|5
|18
|4.KIRKLARELİSPOR
|10
|4
|4
|2
|9
|3
|6
|16
|5.SERİK BELEDİYESPOR
|10
|4
|4
|2
|13
|9
|4
|16
|6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|10
|4
|4
|2
|9
|5
|4
|16
|7.SAKARYASPOR
|10
|4
|4
|2
|13
|12
|1
|16
|8.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|10
|4
|2
|4
|14
|6
|8
|14
|9.KARACABEY BELEDİYESPOR
|10
|4
|2
|4
|13
|10
|3
|14
|10.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|9
|4
|2
|3
|7
|6
|1
|14
|11.TARSUS İDMANYURDU
|9
|3
|3
|3
|15
|13
|2
|12
|12.BODRUMSPOR
|10
|3
|2
|5
|17
|15
|2
|11
|13.MAMAK FK
|9
|3
|2
|4
|7
|13
|-6
|11
|14.SİVAS BELEDİYESPOR
|9
|2
|4
|3
|13
|13
|0
|10
|15.PENDİKSPOR
|10
|3
|1
|6
|14
|15
|-1
|10
|16.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|10
|4
|1
|5
|13
|16
|-3
|10
|17.PAZARSPOR
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|-5
|10
|18.BAYBURT ÖZEL İDARE
|8
|3
|0
|5
|6
|10
|-4
|9
|19.GMG KASTAMONUSPOR
|10
|2
|3
|5
|10
|17
|-7
|9
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|10
|0
|1
|9
|3
|26
|-23
|-2
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.