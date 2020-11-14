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Spor Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
Spor

Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Ligde 10. hafta, ertelenen 4 müsabaka dışında tamamlandı - Beyaz Grup'ta Manisa FK, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-11-14 21:18:01 -
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de 10. hafta, ertelenen 4 maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, sahasında Kahramanmaraşspor'u 3-1 yenerek puanını 28'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, deplasmanda Serik Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek puanını 25'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Ligde bu hafta Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler, Afjet Afyonspor-Ankara Demirspor, Bayburt Özel İdare-Tarsus İdmanyurdu ve Mamak FK-Pazarspor müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Misli.com 2. Lig'de 10. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


- Beyaz Grup:


O G B M A YAv.Puan
1.MANİSA FK109103382528
2.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR9621156920
3.HEKİMOĞLU TRABZON95311851318
4.SANCAKTEPE FK85211741317
5.UŞAKSPOR95221711617
6.SARIYER844092716
7.KOCAELİSPOR842288014
8.ANKARA DEMİRSPOR7412168813
9.AFJET AFYONSPOR8332910-112
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER94051016-612
11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR923459-49
12.ÇORUM FK72141113-27
13.KAHRAMANMARAŞSPOR7142810-27
14.İNEGÖLSPOR9144814-67
15.ERGENE VELİMEŞESPOR10136916-76
16.HACETTEPE10136715-86
17.NİĞDE ANADOLU FK9135517-126
18.GÜMÜŞHANESPOR91261020-102
19.ŞANLIURFASPOR9117528-231

Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.



Kırmızı Grup:



O G B M A Y Av. Puan
1.EYÜPSPOR10 8112181325
2.TURGUTLUSPOR10 7031111 021
3.VANSPOR FK10 532138518
4.KIRKLARELİSPOR10 44293616
5.SERİK BELEDİYESPOR10 442139416
6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR10 44295416
7.SAKARYASPOR10 4421312116
8.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR10 424146814
9.KARACABEY BELEDİYESPOR10 4241310314
10.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 9 42376114
11.TARSUS İDMANYURDU 9 3331513212
12.BODRUMSPOR10 3251715211
13.MAMAK FK 9 324713-611
14.SİVAS BELEDİYESPOR 92431313 010
15.PENDİKSPOR103161415-110
16.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR104151316-310
17.PAZARSPOR 83141217-510
18.BAYBURT ÖZEL İDARE 8305610-4 9
19.GMG KASTAMONUSPOR102351017-7 9
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR10019326-23-2

Not: Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.


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