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Spor Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
Spor

Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Beyaz Grup'ta tamamlanan 5. hafta maçlarının ardından Manisa FK liderliğini sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-14 21:07:31 -
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta tamamlanan 5. hafta müsabakalarının ardından Manisa Futbol Kulübü liderliğini korudu.

Grupta 5. maçını da kazanan Manisa FK, 15 puana yükseldi ve ikinci Sancaktepe'nin 4 puan önünde haftayı lider kapattı.

Beyaz Grup'ta 5. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.MANİSA FK55002231915
2.SANCAKTEPE FK53201111011
3.ANKARA DEMİRSPOR5311135810
4.UŞAKSPOR5311115610
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR431083510
6.SARIYER52306249
7.KOCAELİSPOR421156-17
8.HEKİMOĞLU TRABZON41305236
9.AMED SPORTİF FAALİYETLER520349-56
10.KAHRAMANMARAŞSPOR41214405
11.GÜMÜŞHANESPOR512267-15
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 512235-25
13.AFJET AFYONSPOR512237-45
14.HACETTEPE 511335-24
15.ÇORUM FK411259-44
16.NİĞDE ANADOLU5113310-74
17.ERGENE VELİMEŞESPOR5023610-42
18.İNEGÖLSPOR5023410-62
19.ŞANLIURFASPOR5014322-191

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