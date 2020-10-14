Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
Kırmızı Grup'ta Turgutluspor liderliğini sürdürdü
İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5. hafta maçlarının ardından lider değişmedi.
Grupta 5. hafta, bugün yapılan maçlarla tamamlanırken, Bayburt Özel İdare'yi 1-0 yenen Turgutluspor 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta 5. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. TURGUTLUSPOR
|5
|5
|0
|0
|6
|1
|5
|15
|2. SERİK BELEDİYESPOR
|5
|3
|2
|0
|9
|2
|7
|11
|3. KARACABEY BELEDİYESPOR
|5
|3
|1
|1
|7
|3
|4
|10
|4. EYÜPSPOR
|5
|3
|1
|1
|9
|6
|3
|10
|5. KIRKLARELİSPOR
|5
|2
|3
|0
|7
|1
|6
|9
|6. MAMAK FK
|5
|2
|2
|1
|6
|3
|3
|8
|7. TARSUS İDMAN YURDU
|5
|2
|2
|1
|8
|8
|0
|8
|8. VAN SPOR FK
|5
|2
|2
|1
|3
|3
|0
|8
|9. ELAZIĞSPOR
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|2
|7
|10. ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|4
|2
|1
|1
|5
|3
|2
|7
|11. PENDİKSPOR
|5
|2
|0
|3
|9
|7
|2
|6
|12. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|4
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|6
|13. SAKARYASPOR
|5
|1
|3
|1
|3
|3
|0
|6
|14. PAZARSPOR
|5
|2
|0
|3
|8
|13
|-5
|6
|15. BODRUMSPOR
|5
|1
|0
|4
|7
|9
|-2
|3
|16. BAYBURT ÖZEL İDARE
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|17. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|5
|1
|0
|4
|2
|4
|-2
|3
|18. SİVAS BELEDİYESPOR
|4
|0
|2
|2
|3
|6
|-3
|2
|19. GMG KASTAMONUSPOR
|5
|0
|2
|3
|4
|11
|-7
|2
|20. KARDEMİR KARABÜKSPOR
|5
|0
|0
|5
|1
|14
|-13
|0