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Spor Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
Spor

Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Kırmızı Grup'ta Turgutluspor liderliğini sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-14 19:24:32 -
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5. hafta maçlarının ardından lider değişmedi.

Grupta 5. hafta, bugün yapılan maçlarla tamamlanırken, Bayburt Özel İdare'yi 1-0 yenen Turgutluspor 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta 5. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1. TURGUTLUSPOR550061515
2. SERİK BELEDİYESPOR532092711
3. KARACABEY BELEDİYESPOR531173410
4. EYÜPSPOR531196310
5. KIRKLARELİSPOR52307169
6. MAMAK FK52216338
7. TARSUS İDMAN YURDU52218808
8. VAN SPOR FK52213308
9. ELAZIĞSPOR42116427
10. ETİMESGUT BELEDİYESPOR42115327
11. PENDİKSPOR52039726
12. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR42023306
13. SAKARYASPOR51313306
14. PAZARSPOR5203813-56
15. BODRUMSPOR510479-23
16. BAYBURT ÖZEL İDARE 310235-23
17. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR510424-23
18. SİVAS BELEDİYESPOR402236-32
19. GMG KASTAMONUSPOR5023411-72
20. KARDEMİR KARABÜKSPOR5005114-130



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