Futbol: Misli.com 2. Lig
Ligde 10. hafta maçları yapıldı
İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de 10. hafta müsabakaları oynandı.
Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Beyaz Grup
Manisa FK-Kahramanmaraşspor: 3-1
Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor: 2-0
Kocaelispor-Sancaktepe FK: 0-1
Sarıyer-Angold 24 Erzincanspor: 1-0
Gümüşhanespor-Hekimoğlu Trabzon: 1-4
İnegölspor-Ergene Velimeşespor: 1-0
Hacettepe-Uşakspor: 1-1
Not: Grupta Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler ve Afjet Afyonspor-Ankara Demirspor karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
- Kırmızı Grup
Tetiş Yapı Elazığspor-Kırklarelispor: 0-1
Pendikspor-Vanspor FK: 3-5
Bodrumspor-Karacabey Belediyespor: 2-1
Kırşehir Belediyespor-Sakaryaspor: 0-1
Serik Belediyespor-Eyüpspor: 0-3
Sivas Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 0-0
Turgutluspor-GMG Kastamonuspor: 2-1
Kardemir Karabükspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-5
Not: Bayburt Özel İdare-Tarsus İdmanyurdu ve Mamak FK-Pazarspor maçları, Kovid-19 vakaları nedeniyle tehir edildi.