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Spor Futbol: Misli.com 2. Lig
Spor

Futbol: Misli.com 2. Lig

Ligde 9. hafta maçları yarın oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:16:58 -
Futbol: Misli.com 2. Lig

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de 9. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda tamamı 13.00'te başlayacak 9. hafta maçları şöyle:


Beyaz Grup:

Niğde Anadolu FK-İnegölspor (Niğde 5 Şubat)

Ergene Velimeşespor-Afjet Afyonspor (Mustafa Kemal Atatürk)

Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK (Diyarbakır)

Kahramanmaraşspor-Sarıyer (12 Şubat)

Anagold 24Erzincanspor-Gümüşhanespor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

Hekimoğlu Trabzon-Zonguldak Kömürspor (Ortahisar Yavuz Selim)

Şanlıurfaspor-Hacettepe (Şanlıurfa GAP)

Grupta Ankara Demirspor-Kocaelispor ile Sancaktepe FK-Çorum FK maçları yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.



Kırmızı Grup:

Etimesgut Belediyespor-Turgutluspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

GMG Kastamonuspor-Kardemir Karabükspor (Gazi)

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Serik Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

Eyüpspor-Bayburt Özel İdare (Eyüp)

Tarsus İdmanyurdu-Elazığspor (Tarsus İlçe)

Kırklarelispor-Pendikspor (Kırklareli Atatürk)

Vanspor FK-Mamak FK (Van Atatürk)

Pazarspor-Kırşehir Belediyespor (Pazar İlçe)

Sakaryaspor-Bordumspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Karacabey Belediyespor-Sivas Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

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