Futbol: Misli.com 2. Lig
Ligde 9. hafta maçları yarın oynanacak
İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de 9. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda tamamı 13.00'te başlayacak 9. hafta maçları şöyle:
Beyaz Grup:
Niğde Anadolu FK-İnegölspor (Niğde 5 Şubat)
Ergene Velimeşespor-Afjet Afyonspor (Mustafa Kemal Atatürk)
Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK (Diyarbakır)
Kahramanmaraşspor-Sarıyer (12 Şubat)
Anagold 24Erzincanspor-Gümüşhanespor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
Hekimoğlu Trabzon-Zonguldak Kömürspor (Ortahisar Yavuz Selim)
Şanlıurfaspor-Hacettepe (Şanlıurfa GAP)
Grupta Ankara Demirspor-Kocaelispor ile Sancaktepe FK-Çorum FK maçları yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Kırmızı Grup:
Etimesgut Belediyespor-Turgutluspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
GMG Kastamonuspor-Kardemir Karabükspor (Gazi)
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Serik Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
Eyüpspor-Bayburt Özel İdare (Eyüp)
Tarsus İdmanyurdu-Elazığspor (Tarsus İlçe)
Kırklarelispor-Pendikspor (Kırklareli Atatürk)
Vanspor FK-Mamak FK (Van Atatürk)
Pazarspor-Kırşehir Belediyespor (Pazar İlçe)
Sakaryaspor-Bordumspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Karacabey Belediyespor-Sivas Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)