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Futbol: Hazırlık maçı

Yukatel Denizlispor: 3 - Altay: 1

18 Temmuz 2019 Perşembe 19:15
Futbol: Hazırlık maçı

AFYONKARAHİSAR (AA) - 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Yukatel Denizlispor, ilk hazırlık maçında Altay'ı 3-1 yendi.

Zafer Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçına Denizlispor, Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Oğuz Yılmaz, Keremcan Akyüz, Mbamba, Burak Altıparmak, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık ve Rodallega 11'i ile başladı.

Altay'ın 8. dakikada Kappel'le bulduğu gole karşılık, Yukatel Denizlispor 15. dakikada Rodallega'nın golüyle 1-1 eşitliği yakaladı. Maçta hücum organizasyonlarını artıran Denizlispor, 30. dakikada Burak Çalık'ın ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Yukatel Denizlispor, 71. dakikada Burak Altıparmak'ın attığı golle Altay karşısında farkı 2'ye çıkardı ve maçtan 3-1 galibiyetle ayrıldı.


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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 19:15
  1. Altay
  2. Hazırlık maçı
  3. Yukatel Denizlispor

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