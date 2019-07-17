Futbol: Hazırlık maçı - Medipol Başakşehir: 1 - Borussia Mönchengladbach: 5



TIROL (AA) - Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Alman ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'a 5-1 mağlup oldu. Medipol Başakşehir ve Borussia Mönchengladbach, Tirol'daki Grenzland Arena'da karşı karşıya geldi. Alman ekibinin golleri 8. dakikada Lainer, 29. dakikada Benes, 42. dakikada Cuisance, 47. dakikada Italiano ve 85. dakikada Raffael'den gelirken, Medipol Başakşehir'in tek golünü 22. dakikada Mevlüt Erdinç attı. Turuncu-lacivertli takımın 17. dakikada Mevlüt Erdinç ile bir şutu da direkten döndü. Medipol Başakşehir karşılaşmaya Mert Günok, Caicara, Chedjou, Clichy, Aziz Eraltay, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Kerim Frei ve Mevlüt Erdinç ilk 11'iyle başladı. Borussia Mönchengladbach ise Sommer, Kramer, Herrmann, Zakaria, Plea, Lainer, Benes, Jantschke, Cuisance, Ginter, Poulsen ilk 11'iyle sahada yer aldı.

- İkinci yarı öncesi 4 değişiklik



İkinci yarının başında Medipol Başakşehir'de 4 oyuncu değişti. Mahmut Tekdemir, Mossoro, Kerim Frei ve Mevlüt Erdinç kenara gelirken Elia, Gökhan İnler, Muhammet Demir, Soner Aydoğdu oyuna dahil oldu. Teknik direktör Okan Buruk ilerleyen dakikalarda Robinho, Furkan Soyalp, Alican Özfesli ve Tunay Torun'a da şans verdi. Avusturya'daki karşılaşmaya ilgi yoğun oldu. Tribünün çok büyük bölümünde Borussia Mönchengladbachlı taraftarlar yer aldı.

- Kaptanlık pazubendi ikinci yarıda Visca'da

Turuncu-lacivertli takımda Mahmut Tekdemir sahaya kaptan olarak çıktı. İkinci yarıda Mahmut oyundan çıktıktan sonra Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca kaptanlık pazubendini koluna taktı. Visca da çıktıktan sonra Brezilyalı Junior Caicara kaptanlık pazubendini koluna geçirdi, son dakikalarda ise Gökhan İnler kaptan olarak sahada yer aldı.

- Üçüncü maçında ikinci yenilgi

Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında ikinci yenilgisini Borussia Mönchengladbach karşısında aldı. Takım, ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi USK Anif'i 4-1 yenerken, ikinci mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 kaybetmişti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.