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Futbol: Hazırlık maçı

- Boluspor: 1 - Gebele : 2

17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:15
Futbol: Hazırlık maçı

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Azerbaycan ekibi Gebele ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti.

Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Boluspor, Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kamp yapan Gebele ile hazırlık maçında karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Merab Gigauri'nin 20. dakikada attığı golle Azerbaycan ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının 47. dakikasında Clesio ile skoru 2-0 yapan Gebele'ye Boluspor'un cevabı 90. dakikada Yasin Dülger'den geldi.

Karşılaşma, Gebele'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.


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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:15
  1. Boluspor
  2. Gebele
  3. Hazırlık maçı
  4. Spor Toto 1. Lig

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