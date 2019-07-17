Futbol: Hazırlık maçı
- Boluspor: 1 - Gebele : 217 Temmuz 2019 Çarşamba 20:15
BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Azerbaycan ekibi Gebele ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti.
Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Boluspor, Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kamp yapan Gebele ile hazırlık maçında karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Merab Gigauri'nin 20. dakikada attığı golle Azerbaycan ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarının 47. dakikasında Clesio ile skoru 2-0 yapan Gebele'ye Boluspor'un cevabı 90. dakikada Yasin Dülger'den geldi.
Karşılaşma, Gebele'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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