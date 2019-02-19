Futbol: Hazırlık maçı





ANTALYA (AA) - Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Rusya Premier Lig takımlarından Dinamo Moskova, hazırlık karşılaşmasında Kazakistan Süper Lig ekiplerinden Irtysh'i 2-0 yendi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Dinamo Moskova'nın kamp yaptığı Regnum Carya otelin sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 35. dakikada Kirill Panchenko'nun attığı golle Rus ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın 65. dakikasında Vyacheslav Grulev'le bir gol daha bulan Dinamo Moskova, sahadan 2-0 galip ayrıldı.





- Khokhlov: "Türkiye'de çok kaliteli ve başarılı futbolcular var"





Dinamo Moskova Teknik Direktörü Dmitri Khokhlov, maç sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iklim şartları ve hazırlık karşılaşmaları için kolay takım bulunabilmesi dolayısıyla Antalya'yı tercih ettiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in hızlı ve kaliteli futbol oynanan bir lig olduğunu ifade eden Khokhlov, "Türkiye'de çok kaliteli ve başarılı futbolcular var." diye konuştu.

Önceki yıllarda Kayserispor ve Kardemir Karabükspor formaları giyen Dinamo Moskova'nın Malili oyuncusu Samba Sow ise Türkiye'yi ve Türk futbolunu çok sevdiğini ifade etti.

Kayserispor'un çok iyi bir takım olduğunu belirten Sow, Kardemir Karabükspor'un şu anki durumunun iyi olmadığını belirtti.

"Türkiye'de tekrar forma giyer misin?" sorusuna ise Sow, "Şu anda Dinamo Moskova takımında oynamaktan mutluyum. Ailem mutlu. Takımımla kontratım devam ediyor. İlerleyen yıllarda neler olacağını bilemiyorum. Türkiye'de tekrar forma giyebilirim." cevabını verdi.