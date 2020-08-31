Futbol: Hazırlık maçı
- Fenerbahçe: 4 - Fraport TAV Antalyaspor: 0
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen özel turnuvada Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini 29, 40 ve 82. dakikalarda Mame Thiam, 63. dakikada da penaltıdan Caner Erkin kaydetti.
Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden Thiam, Kadıköy'de çıktığı ilk maçta hazırlık mücadelesinde "hat-trick" yaptı.
Fenerbahçe, turnuva kapsamında yarın oynanacak Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.