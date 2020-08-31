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Spor Futbol: Hazırlık maçı
Spor

Futbol: Hazırlık maçı

- Fenerbahçe: 4 - Fraport TAV Antalyaspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-08-31 23:20:57 -
Futbol: Hazırlık maçı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen özel turnuvada Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini 29, 40 ve 82. dakikalarda Mame Thiam, 63. dakikada da penaltıdan Caner Erkin kaydetti.

Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden Thiam, Kadıköy'de çıktığı ilk maçta hazırlık mücadelesinde "hat-trick" yaptı.

Fenerbahçe, turnuva kapsamında yarın oynanacak Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

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