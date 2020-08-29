  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Hazırlık maçı
Spor

Futbol: Hazırlık maçı

Yılport Samsunspor: 2 - Trabzonspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-08-29 20:29:41 -
Futbol: Hazırlık maçı

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Yılport Samsunspor, hazırlık maçında Trabzonspor'u 2-1 yendi.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takım, ilk hazırlık maçında Yılport Samsunspor'a konuk oldu.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maça Trabzonspor; Uğurcan Çakır, Nwakaeme, Sörloth, Ekuban, Campi, Flavio, Abdurrahim Dursun, Kerem Baykuş, Pereira, Abdulkadir Parmak, Furkan Yıldırım 11'i ile çıktı.

Yılport Samsunspor ise mücadeleye Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Ercan Yazıcı, Yalçın Kılınç, Erkam Reşmen, Oğuz Gürbulak, Vukan Savicevic, Gökhan Alsan, Burak Çalık, Guido Koçer ve Ahmethan Köse 11'i ile başladı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Trabzonspor ikinci yarıya Erce Kardeşler, Xavier, Marques, Abdülkadir Ömür, Trondsen, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar Le, Plaza, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan, Kerem Baykuş 11'i ile başladı. Maçın 61. dakikasında Trabzonspor'dan Kerem Baykuş'un yerine Salih Kavrazlı oyuna girdi.

Samsunspor'da da ikinci yarıda Furkan Köse, Ahmet Altın, Recep Burak Yılmaz, Cedric Serge, Ferhat Çulcuoğlu, Muhsin Yıldırım, İlyas Kubilay Yavuz, Onur Eriş, Enes İslam İlkin, Ceyhun Hidayet Çepnioğlu, Yunus Emre Çift görev alan isimler oldu.

Bordo-mavili ekipte 50. dakikada Edgar Le'nin kaydettiği gole Yılport Samsunspor, 54. dakikada Enes İslam İlkin ve 89. dakikada penaltıdan İlyas Kubilay Yavuz'un golleriyle cevap verdi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hindistan basını: Türkiye Doğu Akdeniz'de Avrupa ülkelerini ikiye ayırdı
Gündem

Hindistan basını: Türkiye Doğu Akdeniz'de Avrupa ülkelerini ikiye ayırdı

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim Hindistan basınına damgasını vurdu. Türkiye'nin bölgede genişleme çabası içer..
Başkan Erdoğan jest yapmıştı! Devlet Bahçeli arayıp endişesini dile getirdi
Gündem

Başkan Erdoğan jest yapmıştı! Devlet Bahçeli arayıp endişesini dile getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Adana’da yapılan köprüye, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’nin adı verilmiş..
Liyakat naraları yine boşa gitti! İmamoğlu Özge Türkyılmaz'ı İBB'de danışman yaptı
Gündem

Liyakat naraları yine boşa gitti! İmamoğlu Özge Türkyılmaz'ı İBB'de danışman yaptı

Göreve gelmeden 'liyakat' naraları atan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Miss Turkey yarışmasına katılan 24 yaşın..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı