  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Hazırlık maçı
Spor

Futbol: Hazırlık maçı

Galatasaray: 1 - İstanbulspor: 0 - Altyapısından yetiştiği sarı-kırmızılı takıma 9 yıl sonra dönen Arda Turan, sahaya kaptan olarak çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 19:47:59 -
Futbol: Hazırlık maçı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maça Galatasaray, Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Emre Kılınç, Ryan Babel, Mbaye Diagne 11'i ile başladı. Dokuz yıl sonra altyapısından yetiştiği Galatasaray'a dönen Arda Turan, müsabakaya kaptan olacak çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakanın ilk yarısını Diagne'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Galatasaray, ikinci yarıya Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Adem Büyük, Oğulcan Çağlayan ve Radamel Falcao 11'i ile başladı. İkinci yarıda iki takım da skoru değiştiremedi ve karşılaşma 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koç’tan skandal reklam! Apar topar yayından kaldırdılar
Medya

Koç’tan skandal reklam! Apar topar yayından kaldırdılar

Koç’un sahibi olduğu Yapı Kredi bankasının 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili hazırladığı reklam büyük tepki çekti. Skandal reklamda Türk a..
Erdoğan’dan Bahçeli’ye jest: Değeri 700 milyon TL
Siyaset

Erdoğan’dan Bahçeli’ye jest: Değeri 700 milyon TL

Osmaniye’de yapılacak ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ismini taşıyacak köprü için kaynak sorunu aşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip E..
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan savaş uyarısı: Alarm seviyesi yükseltilmeli
Gündem

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan savaş uyarısı: Alarm seviyesi yükseltilmeli

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimle ilgili çok kritik uyarılarda bulundu.
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı