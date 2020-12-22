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Spor Futbol: Haftanın programı
Spor

Futbol: Haftanın programı

Misli.com 2. Lig'de yarın 16'ncı hafta maçları oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-22 11:13:20 -
Futbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 2. Lig'de yarın 16'ncı hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yarın oynanacak maç programı şöyle:


- Beyaz Grup

13.00 Manisa Futbol Kulübü-Zonguldak Kömürspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.00 Çorum FK-Hacettepe (Çorum Şehir)

13.00 Kocaelispor-Uşakspor (Kocaeli)

13.00 Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor (Zafer)

13.00 İnegölspor-Hekimoğlu Trabzon (İnegöl İlçe)

13.00 Niğde Anadolu FK-Anagold 24Erzincanspor (Niğde 5 Şubat)

13.00 Ergene Velimeşespor-Kahramanmaraşspor (Mustafa Kemal Atatürk)

13.00 Ankara Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Sarıyer-Gümüşhanespor (Yusuf Ziya Öniş)


- Kırmızı Grup

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Kırşehir Belediyespor (Elazığ Doğukent)

13.00 Bayburt Özel İdare-Bodrumspor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

13.00 Kardemir Karabükspor-Sakaryaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Turgutluspor-Pazarspor (Turgutlu 7 Eylül)

13.00 Etimesgut Belediyespor-Vanspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 GMG Kastamonuspor-Kırklarelispor (Gazi)

13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Tarsus İdmanyurdu (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.00 Pendikspor-Mamak FK (Pendik)

13.00 Sivas Belediyespor-Eyüpspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)




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