Futbol Federasyonundan Zorbay Küçük kararı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ile Başakşehir arasındaki maçın hakemi Zorbay Küçük'ü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ile Başakşehir arasındaki maçın hakemi Zorbay Küçük'ü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmedi.
Galatasaray cephesinden gelen Zorbay Küçük'ün 'Go Lan' ve 'Ne yapacaksın ayakkabı mı fırlatacaksın' sözlerine karşın Hukuk Müşavirliği, PFDK'ya sevk gerçekleştirmedi.
TFF'nin Zorbay Küçük'ün maç içindeki telsiz görüşmelerini tamamen dinlediği basına yansımıştı.