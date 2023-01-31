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Spor Futbol dünyasını sarsan şike depremi! Çok sayıda gözaltı var
Spor

Futbol dünyasını sarsan şike depremi! Çok sayıda gözaltı var

İspanya, Andorra ve Cebelitarık'taki alt kategorilerdeki maçlarda şike yaptığı tespit edildi. Yapılan soruşturmada 23 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 17:33:00 -
Futbol dünyasını sarsan şike depremi! Çok sayıda gözaltı var

İspanya, Andorra ve Cebelitarık'taki alt kategorilerdeki liglerde oynanan futbol maçlarında şike yapan ve aralarında futbolcuların da olduğu suç örgütünün 500 bin avrodan fazla gelir elde ettiği belirtildi.

İspanya'da uluslararası alt kategorilerdeki futbol maçlarında şike olduğu iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında farklı kentlerde yapılan operasyonlarda 23 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İspanya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; İspanya'nın yanı sıra Andorra ve Cebelitarık özerk bölgesinde oynanan alt kategorilerdeki futbol ligleri maçlarında şike iddialarıyla ilgili İspanya'nın Badajoz, Cadiz, Ciudad Real, Cordoba, Tenerife ve Ceuta kentlerinde operasyon düzenlendiği duyuruldu.

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) ve Avrupa Polis Teşkilatının (Europol) da destek verdiği operasyonlarda aralarında futbolcuların, kulüp ve federasyon üyelerinin de olduğu 23 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Verilen bilgilerde, futbolcuların, hileli maçla ilgili takımların bilgilerini karşılaşma başlamadan kısa bir süre önce suç örgütünün üyelerine ulaştırdığı, büyük ekonomik gelirler elde etmek için sporcular ve suç örgütü arasında şifreli konuşmalarla bir iletişim grubu oluşturulduğu ifade edildi.

Bahisleri oynarken dikkat çekmemek için çoğu zaman farklı isimler kullanan suç örgütünde, kazanılan paraların örgüt liderleri tarafından sporcular ve şikeye dahil olan diğer kişilere dağıtıldığı açıklandı.

Ayrıca bazı suç örgütü üyelerinin, hileli maçlarda 4 bin ile 24 bin avro arasında para kazanmaları için internetteki bahis oynama uygulamalarındaki hesaplarını başka kişilere sattığı bilgisi paylaşıldı.

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