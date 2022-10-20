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Spor Futbol dünyası şokta! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı
Spor

Futbol dünyası şokta! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun hafta sonu Chelsea ile oynanacak maçta kadroda bulunmayacağını açıkladı. Portekizli yıldızın kadro dışı kalmasının sadece bu karşılaşmayla sınırlı olmayacağı ve bundan sonra tek başına antrenmanlara devam edeceği de söylentiler arasında. Bilindiği üzere Ronaldo, yedek kulübesinde başladığı Tottenham maçında son düdük çalmadan soyunma odasına gitmişti.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 20:33:00 - 2022-10-20 20:34:42
Futbol dünyası şokta! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı

İngiliz devi Manchester United'da Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor. Kulüp, Portekizli yıldızla ilgili hiç kimsenin beklemediği bir kararı açıkladı.

Ronaldo kadro dışı

Manchester United'dan yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo, Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun haricindeki tüm takım, tüm odağıyla sıradaki maçımıza hazırlanmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi. Bazı kaynaklar Ronaldo'nun artık kadroya dönmeyeceğini ve çalışmalarına tek başına devam edeceğini belirtti.

Oyuna girmemişti

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın oynadığı son maça yedek kulübesinde başlamış ve karşılaşmanın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmişti. Portekizli futbolcunun, oyuna girmeyi reddettiği ve takımdan kesin olarak ayrılmayı istediği belirtildi.

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