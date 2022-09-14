Futbol dünyası bu imzayı konuşuyor!

İspanya La Liga devi Barcelona, Gavi'nin geleceğiyle ilgili bugün resmen hamlesini yaptı. Barcelona, İspanyol yıldızın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Gavi'nin kontratındaki serbest kalma maddesinin ise 1 milyar euro olarak belirlendiği açıklandı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, orta saha oyuncusu Gavi ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 2026 yılına kadar kontrat imzalandığı kaydedildi.

DUDAK UÇUKLATAN SERBEST KALMA MADDESİ

İspanya Milli Takımı'nın da formasını giyen Gavi'nin sözleşmesinde 1 milyar avroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Barcelona ile tüm kulvarlarda 54 maça çıkan genç futbolcu, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.



