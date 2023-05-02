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Spor Futbol devi şaşkına döndü: Ali Koç’a resmen meydan okudu! Yok artık...
Spor

Futbol devi şaşkına döndü: Ali Koç’a resmen meydan okudu! Yok artık...

Yeniakit Publisher
2023-05-02 11:13:00 -
Futbol devi şaşkına döndü: Ali Koç’a resmen meydan okudu! Yok artık...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a rakip çıktı. Sarı-lacivertlilerin eski kaptanlarından Ümit Özat, Koç’a meydan okudu ve kendisini kongre üyesini yapmasını istedi. “1 oy alsam bile karşına çıkacağım” diyen Özat’ın tepkisine Ali Koç’un ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a rakip çıktı. Sarı-lacivertlilerin eski kaptanlarından Ümit Özat, Koç’a meydan okudu ve kendisini kongre üyesini yapmasını istedi. “1 oy alsam bile karşına çıkacağım” diyen Özat’ın tepkisine Ali Koç’un ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe’de Ali Koç başkanlığında yaşanan başarısızlıklar taraftarı artık isyan ettirdi. Maç sonlarında gelen ‘yönetim istifa’ sloganları sonrasında teknik direktör Jorge Jesus eleştirileri üzerine aldı. Ancak buna rağmen tepkiler dinmedi ve peş peşe gelen olumsuz sonuçlar bardağı taşırdı. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Ali Koç, kendisini eleştirenlere tepki gösterdi. “Başkan bulun seçime gidelim” diyen Ali Koç’a Fenerbahçe’nin eski kaptanı meydan okudu.

Ümit Özat kendi adını taşıyan YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Yap beni kongre üyesi, 1 oy alacağımı bileyim sana karşı aday çıkacağım. Hadi!" dedi.

Özat açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

Sen bir genel kurul kararı alsana. Ama ne zaman al biliyor musun? Bir bekle, Allah korusun takım şampiyon olamazsa, bir genel kurul kararı al bakayım. Ankara'dan İzmir'den Mersin'den gelip Aziz Yıldırım'ı 16 bin oy farkla gönderenler var ya seni 32 bin oy farkla gönderecekler. Senin gidişin Aziz Yıldırım'dan daha kötü olacak.
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