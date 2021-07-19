  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya 'IBAN no' paylaştı! Merkel'den bağış çağrısı: Yapılabilecek en iyi şey para yardımı

Babasının geçtiği sırada patlattılar! Afganistan'da bombalı saldırı

Yine Çin: Bu da 'maymun' virüsü! İlk ölüm gerçekleşti

18 Temmuz vaka sayısı açıklandı

Asıl dertleri belli oldu: Boğaziçi Üniversitesi'nde kadrolaşma skandalı! Ailecek profesör olmuşlar

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte bir haftada yapılan aşı sayısı

Aşı firmasına ait krem ve bebek pudrası ürünlerinde kanserojen madde çıktı! Türkiye için açıklama geldi

Yalanınız batsın! İşte muhalif medya kendi yalanını böyle çürüttü

Yarın sabah namazı sonrası başlayacak "Teşrik Tekbirleri"ni unutmayın

Büyükşen cinayeti çözüldü! Büşra'dan ilk açıklama: Hakkımı helal etmiyorum
Mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Kurban etinin mevlit veya düğün yemeği yapılması caiz midir?
Sivas Davası mağdurlarından "Ahmet Dede" vefat etti
Filistin’den İsrail açıklaması: Tehlikeli dini çatışmaya sürüklüyor
Spor Futbol camiasından aşı çağrısı
Spor

Futbol camiasından aşı çağrısı

Süper Lig kulüpleri ve Kulüpler Birliği Vakfı, futbolseverleri aşı olmaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 08:21:00 -
Futbol camiasından aşı çağrısı

Süper Lig'deki kulüplerin ve Kulüpler Birliği Vakfının sosyal medya hesaplarından, "Biz sağlığımız için #KollarımızıSıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden KOVİD-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım." mesajı paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş spor kulüplerinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı, "Biz sağlığımız için #KollarımızıSıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden KOVİD-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım" mesajlarını ayrı ayrı alıntıladı.

"Taraftar, tribünlere tam kadro çıkmalı. Kendimizi hastalıktan korumak için aşılarımızı yaptıralım" ifadesini kullanan Bakan Koca, gösterdiği hassasiyet için üç spor kulübüne de teşekkürlerini iletti.

Bu arada Sağlık Bakanlığı da sosyal medya hesabından, futbolseverlere aşı olmaları çağrısında bulunan Süper Lig'deki kulüplerin Twitter mesajlarını, takipçileriyle paylaştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay