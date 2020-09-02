Futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve ampute futbolda sezon açılıyor

ANKARA (AA) - FATİH ÇAKMAK - Futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve ampute futbolda 2020-2021 sezonu programı netleşti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşmeyle birlikte sınırlı sayıda seyircinin bulunmasının planlandığı stat ve salonlarda, takım sporlarının yeni sezonu start alacak.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimiyle, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun planlaması ortaya çıktı.

Buna göre, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11, 12, 13 ve 14 Eylül'de yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 24 Ocak'ta sona erecek. İkinci yarısının 29 Ocak 2021'de başlayacağı sezon, 16 Mayıs 2021'de oynanacak 42. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.



Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. Bu sezon 21 takımla ve her takımın oynayacağı 40 maçla tamamlanacak. Süper Lig'de devre arası olmayacak.

TFF 1. Lig'de de 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de yapılacak ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak. İlk yarı 4 Ocak'ta sona erecek. İkinci yarı 22 Ocak'ta başlayacak ve sezon 8 Mayıs 2021'de yapılacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek. TFF 1. Ligde 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni sezon 19 Eylül'de başlarken, normal sezon TFF 2. Lig'de 8 Mayıs 2021'de, TFF 3. Lig'de ise 1 Mayıs 2021'de tamamlanacak.

Ampute futbol liglerinde çekilen 2020-2021 sezonu fikstürüne göre de maçların Süper Lig'de 11 Ekim'de, 1. ve 2. liglerde ise 18 Ekim'de başlatılması planlandı.





- Basketbol

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu 26 Eylül'de başlayacak. Sezon 15'er haftalık iki devre şeklinde oynanacak ve 30. hafta maçlarıyla 3 Mayıs 2021'de play-off etabı öncesi normal periyot sonlanacak. Play-off müsabakaları ise 12 Mayıs-15 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon 3 Ekim'de start alacak. Sezonun ilk yarısı 13. hafta maçlarıyla 27 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci yarı programı ise henüz ilan edilmedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, yeni sezona yüzde 50 seyirci kapasitesiyle başlanmasının planlandığını duyurdu.







-Voleybol





Voleybolda 2020-2021 sezonu, Sultanlar Ligi'nde 12 Eylül'de, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde de 13 Eylül'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Liglerde ilk devre 17-18 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

İkinci devre ise 22 Kasım'da başlayacak. Lig etabı 28 Şubat'ta bitecek ve play-off etabına mart ayının sonunda start verilecek.





- Hentbol





Hentbolda 2020-2021 sezonu, Kadınlar Süper Lig ve Erkekler Süper Lig'de 26-27 Eylül'de oynanması planlanan ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Erkekler ile kadınlarda 1. Lig maçları ise 3-4 Ekim tarihlerinde start alacak.



