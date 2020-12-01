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Spor Futbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Spor

Futbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye: 1 - Rusya: 2

Yeniakit Publisher
2020-12-01 19:23:49 -
Futbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

ANTAYA (AA) - A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında Rusya'ya 2-1 yenildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksinde oynanan maçı, Portekiz Futbol Federasyonundan Sandra Braz Bastos, Olga Almeida ve Sandrine Gonçalves Santos hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmada ay-yıldızlı takımın golünü 55. dakikada Derya Arhan attı. Rusya'nın gollerini ise 29. dakikada Anna Belomyttseva ve 45. dakikada Marina Fedorova kaydetti.

Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda oynadığı 10 maçta 5 puan topladı ve turnuvadan elendi.


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