  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Spor

Futbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Rusya: 4 - Türkiye: 2

Yeniakit Publisher
2020-10-27 19:45:29 -
Futbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 8. maçında Rusya'ya deplasmanda 4-2 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'daki Sapsan Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı takımın gollerini 77. dakikada Derya Arhan ve 86. dakikada Didem Karagenç attı. Rusya'nın gollerini 13. dakikada Nelli Korovkina, 22. ve 46. dakikalarda Margarita Chernomyrdina, 49. dakikada da Natalya Mashina kaydetti.

Milli takım, 27 Kasım'da Estonya ile deplasmanda, 1 Aralık’ta Rusya ile Türkiye'de karşılaşacak ve Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarını tamamlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda oynadığı 8 maçta topladığı 2 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama
Siyaset

Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama

CHP Sancaktepe Gençlik Örgütü Başkan Yardımcısı Elif Elvanoğlu, terör örgütü PKK'yı aklamaya çalıştı. Twitter hesabından paylaşım yapan CHP'..
Bayraktar, Tele1'e tokadı bastı
Gündem

Bayraktar, Tele1'e tokadı bastı

Yerli ve milli İHA ve SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Tele1 TV'de yer alan Bayraktar TB2 İHA'larla ilgili iddiaya c..
Yine duvara tosladılar! 'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaftan solcuları taca atan sözler
Gündem

Yine duvara tosladılar! 'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaftan solcuları taca atan sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la arasında 'Eve ekmek götüremiyoruz' diyalogları yaşanan esnaftan açıklama geldi. Esnaf, "Mecazi olarak kulland..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay