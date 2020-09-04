  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Spor

Futbol: 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye: 1 - Andorra: 0

Yeniakit Publisher
2020-09-04 22:39:58 -
Futbol: 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Matthew De Gabriele, Edward Spiteri, Mitchell Scerri (Malta)

Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Hüseyin Türkmen, Ravil Tagir, Rıdvan Yılmaz, Berat Özdemir, Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Erkan Süer), Doğukan Sinik (Dk. 76 Oğulcan Ülgün), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 90+2 Berkan Kutlu), Halil Dervişoğlu (Dk. 65 İlker Karakaş), Güven Yalçın (Dk. 90+2 Metehan Güçlü)

Andorra: Pires, Joan Torres, Alavedra, Vales, Gomes, Guillen, Rebelo (Dk. 69 Pubill), Izquierdo (Dk. 79 Bonell), Izan Fernandez (Dk. 85 Miquel Torres), Ubach, Richard Fernandez

Gol: Dk. 48 Güven Yalçın (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 12 Izquierdo, Dk. 85 Vales (Andorra), Dk. 32 Berat Özdemir, Dk. 44 Doğukan Sinik, Dk. 45+1 Bünyamin Balcı, Dk. 90+1 Ömer Faruk Beyaz (Türkiye)


İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 7. maçında konuk ettiği Andorra'yı 1-0 yendi.

29. dakikada Güven Yalçın'ın sağdan ortasında altıpas önündeki Doğukan Sinik'ik kafayla vurduğu topu kaleci Pires güçlükle kontrol etti.

33. dakikada Andorra'nın kullandığı serbest vuruş sonrasında ceza sahasında topla buluşan Ubach'ın sert vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.

41. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta Gomes dar açıya rağmen kaleye vurdu. Meşin yuvarlak arka direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü.

48. dakikada Türkiye mücadelede öne geçti. Kendi yarı alanından aldığı topla hareketlenen Doğukan Sinik'in soldan ortasında penaltı noktasına hareketlenen Güven Yalçın yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Mücadele ay-yıldızlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Türkiye, bu skorla gruptaki 7. maçında 2. galibiyetini aldı. Milliler, gruptaki bir sonraki müsabakada 13 Ekim'de deplasmanda İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber de izledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası
Gündem

Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası

Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan ve destekçisi AB ülkelerine karşı 6 maddelik bir plan hazırladı. KKTC'de v..
Uzman isim kritik detayı paylaştı: Yunanistan ile çatışma oradan başlayacak
Gündem

Uzman isim kritik detayı paylaştı: Yunanistan ile çatışma oradan başlayacak

Güvenlik Uzmanı Ceyhun Bozkurt, Türkiye ile Yunanistan arasında başlaması muhtemel olası çatışmanın Meis'ten başlayacağını söyledi...
Türkiye petrol için resmen harekete geçiyor
Gündem

Türkiye petrol için resmen harekete geçiyor

Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma sonrası beklenen adım resmen gerçekleşiyor.
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı