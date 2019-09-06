Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri - 5. haftanın 7 maçla devam edeceği elemelerde Türkiye, Vodafone Park'ta Andorra'yı ağırlayacak



İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 5. hafta maçlarına yarın devam edilecek.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 5. haftasında, yarın 7 maç yapılacak. H Grubu'nda bulunan ve 4 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan toplayan Türkiye, Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede Andorra'yı ağırlayacak. Milliler, 6. hafta maçında ise 10 Eylül Salı günü, aynı saatte Moldova'ya konuk olacak. Beşinci haftada yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle: - A Grubu: 16.00 Kosova - Çekya 19.00 İngiltere - Bulgaristan

- B Grubu 19.00 Litvanya - Ukrayna 21.45 Sırbistan - Portekiz

- H Grubu 19.00 İzlanda - Moldova 21.45 Türkiye - Andorra 21.45 Fransa - Arnavutluk



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