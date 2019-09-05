Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Elemelerde 5. hafta maçlarına yarın devam edilecek05 Eylül 2019 Perşembe 09:38
İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 5. hafta maçlarına yarın devam edilecek.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 5. haftasında, yarın 9 maç yapılacak.
Günün öne çıkan maçında Almanya, Hollanda'yı konuk edecek. Almanya'nın Hamburg kentinde oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.
Elemelerin 5. haftası, 7 Eylül Cumartesi günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Altıncı hafta müsabakaları ise 8-10 Eylül'de oynanacak.
Beşinci haftada yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
- C Grubu
19.00 Estonya-Belarus
21.45 Almanya-Hollanda
- E Grubu
21.45 Galler-Azerbaycan
21.45 Slovakya-Hırvatistan
- G Grubu
21.45 Slovenya-Polonya
21.45 Avusturya-Letonya
- I Grubu
19.00 Kıbrıs Rum Kesimi-Kazakistan
21.45 İskoçya-Rusya
21.45 San Marino-Belçika
YORUM YAZ