Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elemelerde 5. hafta maçlarına yarın devam edilecek



İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 5. hafta maçlarına yarın devam edilecek. Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 5. haftasında, yarın 9 maç yapılacak. Günün öne çıkan maçında Almanya, Hollanda'yı konuk edecek. Almanya'nın Hamburg kentinde oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

Elemelerin 5. haftası, 7 Eylül Cumartesi günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Altıncı hafta müsabakaları ise 8-10 Eylül'de oynanacak. Beşinci haftada yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle: - C Grubu 19.00 Estonya-Belarus 21.45 Almanya-Hollanda

- E Grubu 21.45 Galler-Azerbaycan 21.45 Slovakya-Hırvatistan

- G Grubu 21.45 Slovenya-Polonya 21.45 Avusturya-Letonya

- I Grubu 19.00 Kıbrıs Rum Kesimi-Kazakistan 21.45 İskoçya-Rusya 21.45 San Marino-Belçika



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