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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Elemelerde 5. hafta maçlarına yarın devam edilecek

05 Eylül 2019 Perşembe 09:38
Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri


İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 5. hafta maçlarına yarın devam edilecek.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 5. haftasında, yarın 9 maç yapılacak.

Günün öne çıkan maçında Almanya, Hollanda'yı konuk edecek. Almanya'nın Hamburg kentinde oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

Elemelerin 5. haftası, 7 Eylül Cumartesi günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Altıncı hafta müsabakaları ise 8-10 Eylül'de oynanacak.

Beşinci haftada yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

- C Grubu

19.00 Estonya-Belarus

21.45 Almanya-Hollanda


- E Grubu

21.45 Galler-Azerbaycan

21.45 Slovakya-Hırvatistan


- G Grubu

21.45 Slovenya-Polonya

21.45 Avusturya-Letonya


- I Grubu

19.00 Kıbrıs Rum Kesimi-Kazakistan

21.45 İskoçya-Rusya

21.45 San Marino-Belçika


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:38
  1. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
  2. Futbol
  3. türkiye

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