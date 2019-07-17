Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası - Tunus'u 1-0 yenen Nijerya, turnuvayı 3. sırada bitirdi



ANKARA (AA) - 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın 3'üncüsü Nijerya oldu. Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın 3'üncülük maçında, Tunus ile Nijerya, başkent Kahire'deki El-Selam Stadı'nda karşılaştı. Nijerya, Ighalo'nun 3. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Şampiyona, Senegal ile Cezayir arasında 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak final maçıyla sona erecek.

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