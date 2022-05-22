Furkan Vakfı Adana'da sokağa çıktı! Taşkınlık yapıp arbede çıkarttılar
İş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak Ağrı Patnos L tipi cezaevine gönderilen Alparslan Kuytul'un yandaşları Adana sokaklarında taşkınlık çıkarttı.
Yeniakit.com.tr
Furkan Vakfı üyeleri Adana Atatürk Parkı'nda bir araya gelerek izinsiz gösteri düzenlemek istedi.
Emniyet güçlerinin "dağılın" uyarılarına aldırış etmeyen grup taşkınlık çıkarttı.
"Zalimler Allah'a hesap verecek." sloganları ile Emniyet Teşkilatı'nı hedef alan kalabalıkla polis arasında arbede yaşandı.
Ne olmuştu?
İş adamı Koray Sarısaçlı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinde; kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, işkence gördüğünü, kendisine zorla 7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını iddia etmişti.
Sarısaçlı'nın iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Alparslan Kuytul ile birlikte 7 Furkan Vakfı üyesi cezaevine gönderildi.