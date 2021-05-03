Furkan Vakfı Kurucu Alparslan Kuytul'un fitne kokan konuşmaları yine gündemde

Siyasi bir yönü olmamasına rağmen konuşmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet aleyhinde propaganda yapmaktan geri durmayan Furkan Vakfı Kurucu Alparslan Kuytul’un terör örgütleri FETÖ ve PKK’yı aklamaya çalışan konuşmaları sosyal medyada yeniden gündem oldu.

15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde çözüm sürecini Türkiye’nin bitirdiğini idda ederke Kandil’in bombalanmasını eleştiren Kuytul, daha sonrasında ise 15 Temmuz darbe girişimini büyük bir sevinçle karşılamış, sonrasında yapılan operasyonları diline dolamıştı.

Diyanet'i de hedef almış

Skandal konuşmaları gündemden düşmeyen Kuytul, daha öncede ifadelerle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı şu skandal sözlerle hedef almıştı;

"Diyanet'te cesaret olsaydı, olması gerektiği kadar onur olsaydı, buna itiraz ederlerdi. Diyanet, herkesin her yerde bir arada olduğunu söylemeliydi. Diyanet memur olduğunu, devletin kulu kölesi olduğunu bir kez daha gösterdi."