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Spor Fulham, Mario Lemina'yı kiraladı
Spor

Fulham, Mario Lemina'yı kiraladı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 23:33:32 -
Fulham, Mario Lemina'yı kiraladı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Southampton'dan Gabonlu futbolcu Mario Lemina'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fulham Kulübü, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Lemina'nın satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralandığını duyurdu.

Fransa'da Lorient, Olympique Marsilya ve İtalya'da Juventus formaları giyen Lemina, 2017'de Southampton'a transfer olmuştu.

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak görev yapan Lemina, sarı-kırmızılı formayla 28 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.

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