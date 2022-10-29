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Spor Fulham-Everton maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Fulham-Everton maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 14.haftasında Fulham ile Everton karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, maç ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-10-29 11:55:00 -
Fulham-Everton maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 14.haftasında Fulham ile Everton karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Fulham-Everton maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Fulham 29 Ekim Cumartesi akşamı Everton’ı konuk edecek. Türkiye saatiyle 19.30’da başlayacak olan maç beIN Sports 3’ten naklen yayımlanacak.

Fulham-Everton muhtemel 11'le

Fulham: Leno; De Cordova-Reid, Tosin, Ream, Robinson, Reed, Palhinha, Wilson, Pereira, Willian, Mitrovic

Everton: Pickford; Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko, Gueye, Onana, Gordon, Iwobi, Gray, Calvert-Lewin

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