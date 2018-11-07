Fuhuşu meşrulaştırırsan aileyi yıkarsın

Televizyonlarda reyting uğruna aile yapısına zarar veren, özellikle de gençler üzerinde ahlaki tahribatlara neden olan diziler ve son zamanlarda artan evlilik dışı ilişkiler, gelecek nesilleri ateşe atmaya devam ediyor. Günümüzde aile müessesesinin ciddi anlamda yaralandığına dikkat çeken Dr. İhsan Şenocak Hoca, gayri ahlaki ilişkilerin önlenmesi konusunun devlet eli ile bir çözüme kavuşturulması gerektiğini etti. TV ekranlarında yer alan kişilerin hayat tarzlarının toplumda yozlaşmaya sebep olduğunu belirten Şenocak Hoca, “Ekranlardan da ahlaksız, irfansız, iffetsiz bir hayatı anlatıyorlar. Her şey paraya, üne, şehvete dayalı. Bizim nazarımızdaki ünlüler Allah Resulü’nün (a.s.) ashabıdır, alimlerdir, ulemadır” dedi.

Bizim ünlülerimiz Ashab-ı Kiram'dır

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) Kurucusu Dr. İhsan Şenocak Hoca, ünlü olarak nitelendirilen kişilerle ve televizyonlar yoluyla gençlerin bilinçaltına nikahsız birlikteliklerin yerleştirildiğini söyledi. “İslam’a göre nikahsız beraberlikler zinadır. Hüküm bellidir. Bunlara ‘aşk’ diyenler, Müslümanların çocuklarını bunların hayatlarına mahkum ediyorlar.” diyen İhsan Şenocak Hoca, “TV’lerde programlara çıkarılan nikahsız birliktelik yaşayarak büyük yanlış yapan bu insanları, çocuklar doğru bir hayat yaşıyor gibi algılıyor. Bilinçaltlarına bu yerleşiyor. Bu da toplumsal bozulmaya yol açıyor. Bizim nazarımızdaki ünlüler Allah Resulu (a.s.) ashabıdır, alimlerdir, ulemadır. Onların hayatları da bellidir. Anadolu kadınlarını, Çanakkale şühedasını yetiştiren anaların hayatları bellidir.” ifadelerini kullandı.

Zinaya ‘aşk’ diyenler...

İhsan Şenocak şöyle devam etti: “Neşelerini, muhabbetlerini, evlerinin içinde tutan, acılarını bile dışarıya duyurmayan evlerde yetişen çocuklarla destanlar yazdı ecdadımız. Günümüzde zinaya ‘aşk’ diyen insanların hayatları ekranlarda çok normal hayatmış gibi gösterilir, bunların saatlerce, günlerce müdafaası yapılır ve devam ederse iffet, adab gibi değerleri korumanın mümkünatı olamaz.”

Gençleri içine çekmek için şehvet ve şöhret infilakı oluşturulduğuna dikkat çeken Şenocak, “Anne babalar edebi, iffeti, hayâyı çocuklarına anlatmakta zorlanır oldu. Ekranlarda sanattan, kültürden, edebiyattan anlamayan, tek mahareti bedenini ekranlarda arz-ı endam etmek olan bu insanların dünyasına mahkum oldu gençler. Bu gençlere kim merhamet edecek?” şeklinde konuştu.

İffetsizlik ateşi her aileye düşer

Magazin ekranlarının toplumu yönlendirme ve yönetme kürsüsü haline getirildiğini, irfan kürsülerinin ise susturulduğunu belirten Şenocak Hoca, “Bugün toplumu fikirde, sanatta ekranları ve magazin programlarını bir sanatsızlık mihrabı haline getirdiler. O kürsüler konuşuyor. Bizler irfan, ahlak kürsülerimizde suya sabuna dokunan meselelerden bahsetmek zorunda kalıyoruz. Ama bu milletin kürsülerini o ekranlar yaptılar. O ekranlardan da sürekli ahlaksız, irfansız, iffetsiz bir hayatı anlatıyorlar. Her şey paraya, üne, şehvete dayalı.” dedi. Dr. İhsan Şenocak sözlerini şöyle sürdürdü: “20 yıl önceki sokaklarımızla şimdiki sokaklarımız, 20 yıl önceki insanların iffet anlayışıyla şimdiki insanların iffet anlayışı aynı değil. Peki 20 yıl sonra nasıl olacak? Bu ateş, bu yangın böyle devam ederse herkesin ailesini, çocuğunu vuracak.”

Nene Hatunlara ihanettir

“Aileler parçalanmamalıdır” sözlerini altını çizerek vurgulayan Şenocak Hoca, “Aileden sorumlu müesseseler iffetsiz, nikahsız ve ailesiz bir hayatı ‘özgürlük’ zannedenleri takdir ederse gençler yanlışı doğru, fuhşu ‘aşk’ olarak görür ve orada ne edeb, ne iffet, ne aile korunur. İki şey yapmak lazım; ilk olarak müminler evlerine sahip çıkacaklar. Baskıyla değil, anlatarak bunu yapacaklar. Yuvalarda bir yürek devrimi yapacaklar. Rasulullah’ı anlatacak, Ashab-ı Kiramı anlatacak, Hz. Aişe’yi (r.a.), Nene Hatunları anlatacak. Bizim ünlü kadınlarımız onlardır” dedi. Şenocak, “İkinci olarak, devlet de Müslümanların evini bu ekranlardan koruyacak. Bu insanları ‘ünlü’ diye ekranlarda tutmak, hayatlarını topluma ‘örnek model’ olarak sunmak, başlarına iş gelince her şeyi bir kenara bırakıp onlarla ilgilenmek, sanat diye sanatçı diye ahlak yobazlarını insanımızın karşısına çıkarmak Nene Hatunlara ihanettir” dedi.

Bir tek 'Akit' kaldı

Ülkemizde Müslümanların evlerindeki maneviyatını yitirmeye başladığını, aileyi ve toplumu hedef alan sosyal taarruzların üzerinde titizlikle durulması gerektiğini ifade eden İhsan Şenocak Hoca, gazetemiz Akit’in konuya ilişkin yayınlarından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: “Şu an en istikametli ve istikrarlı medya kuruluşu Akit kaldı. Başka da yok. Akit’in aile, ahlak, iffet hususuna gösterdiği hassasiyetin devam etmesini, manşetlerinin ‘Hakk’ için atılmasının devam etmesini diliyorum.”

FARUK ARSLAN

