Fuhuş serbest mi bu ülkede? Fuhuş yaptıranlara had bildirmek, Didem'e mi kaldı?

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Gündüz kuşağı programlarında birbirinden rezil konular işlenmeye devam ediyor.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına, genç kızları evinde zorla tutup fuhuş yaptırdığı iddia edilen dövmeci Ali Borazan telefonla bağlandı.

Evli ve bir çocuk annesi Özlem'i de evinde zorla tuttuğu ve fuhuş yaptırdığı söylenen Borazan, Özlem adlı kadınla eşinden kaçırdığı 9 aylık çocuğunu ekranda göstermek istemedi. Borazan, "Özlem benim eşim. Ekrena çıkmak istemiyor." cevabını verdi.

Türkiye'de fuhuş yaptırmak serbest mi?

Borazan'ın, evli bir kadın için "Özlem benim eşim." demesi karşısında sinirine hakim olamayan Didem Arslan Yılmaz, fuhuş yaptırdığı iddia edilen adama uzun bir süre bağırarak cevap verdi.

Fuhuş yaptırdığı iddia edilen bir adamın Emniyet tarafından neden yakalanmadığı merak konusu olurken, Borazan'a had bildirmek ise "Buradan ihbar ediyorum. Bu adamı alın." ifadeleri ile Arslan'a düştü.