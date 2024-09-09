Fuat Uğur’dan CHP’yi çıldırtan paylaşım! "Bugün olsa Yunanlar İzmir’i işgal ederler miydi?
TV100 yazarı Fuat Uğur, İzmir'in kurtuluşunda "Bugün olsa Yunanlar İzmir’i işgal ederler miydi? Bence etmezlerdi. 'Zaten biz olsak bundan daha berbat hale getiremezdik' deyip CHP’nin işgalinde bırakmanın daha rantabl olduğuna karar verirlerdi" dedi.
TV100 yazarı Fuat Uğur, Kurtuluş Savaşı'nın sembollerinden İzmir'in kurtuluşunun 102. yıldönümünde yaptığı paylaşım dikkat çekti. Uğur, Twitter'da yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"9 Eylül… İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü. Bugün olsa Yunanlar İzmir’i işgal ederler miydi? Bence etmezlerdi. 'Zaten biz olsak bundan daha berbat hale getiremezdik' deyip CHP’nin işgalinde bırakmanın daha rantabl olduğuna karar verirlerdi"